У Києві одна зі станцій метро «заплакала»

25 лютого киян стривожили загадкові пристрою у вигляді шлангів на стінах станції метро "Житомирська". З них тече вода і по стінах ллється в жолоб недалеко від місця, де знаходяться рейки. Про це написав телеграм-канал «Kyiv LIVE», пише Politeka.net.

Пасажири переживають, що такі патьоки можуть негативно відбитися на роботі станції. Виявилося, що це ґрунтові води, з якими борються ще з першого робочого дня станції.

Нагадаємо, що 19 лютого, у Києві чоловік намагався вчинити пограбування в метро, але його зловили.

Чоловіка повалили на землю і почали штовхати. Інцидент стався на станції метро "Золоті ворота", де киянин зазіхав на чужі телефони і гаманці.

"У Києві на метро "Золоті ворота" небайдужі громадяни затримали чоловіка, схожого на злодія-кишенькового злодія, який намагався витягнути з людей речі, схожі на гаманці і телефони. Застосовуються демократичні методи обмеження свободи.", – написали в мережі.

В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны применяются демократические методы ограничения свободы. Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

Також ми писали, що у Києві на Голосіївському проспекті неадекват вразив незвичайної витівкою прямо на дорозі.

Чоловік вибіг з авто і розлігся голий на дорозі перед своєю машиною в світлі фар. Він кричав «Андрюха», кличучи когось. Коли приїхала поліція, він оперативно зібрав речі і втік з місця інциденту.

«Неадекватний водій Volkswagen влаштував нефиговый перфоманс: вибіг зі своєї машини, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа». Через пару хвилин, коли побачив спецсигнали швидкої, зібрав свої речі, сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.», – розповіли в мережі.

Неадекватний водій #Volkswagen (#AI5444CI) влаштував нефіговий перфоманс: вибіг із своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа!»🙈 Через пару хвилин, як побачив спецсигнали швидкої, зібрав свої речі, сів а автівку та поїхав у невідомому напрямку. Київ, Голосіївський проспект Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 24. Februar 2020

Чоловік кричав страшним голосом. Було схоже на те, що він голосно ридає. В коментарях кияни почали обговорювати дивний інцидент.

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