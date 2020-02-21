По необережності кілька десятків дітей потрапили в лікарню, а уроки в школі скасували

В місті Сквира Київської області з необережності одного з учнів до лікарні потрапили 16 дітей

Школяр випадково розпилив у класі газовий балончик. Про це повідомляє Нацполиция області.

Учениця 9 класу попросила свого однокласника поставити мобільний телефон на зарядку, взявши зарядний пристрій з кишені її куртки. По необережності він випадково натиснув на газовий балончик, який знаходився в кишені куртки дівчинки.

«19 лютого 2020 об 11.30 в одному з навчальних аудиторій Сквирського академічного ліцею був розпорошений аерозоль з подразнюючою дією. Всіх учнів одразу евакуювали з приміщення закладу. Одночасно повідомили у службу з надзвичайних ситуацій, співробітників поліції, швидку допомогу. На місці події проведені відповідні слідчі дії співробітниками поліції. 20 дітей будуть перебувати під наглядом лікарів у дитячому відділенні 19 і 20 лютого», – зробили оголошення в Сквирському відділенні освіти.

Зазначимо, що 20 лютого в Сквирському академічному ліцеї оголошено санітарний день.

В результаті інциденту постраждали 16 дітей – у віці від 6 до 15 років. Усіх їх госпіталізували.

Після інциденту поліцейські провели бесіду з учнями, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, що троє неповнолітніх жителів Харкова потрапили до лікарні з отруєнням 19 лютого.

За інформацією правоохоронців, в дев'ять годин вечора в чергову частину Новобаварского відділу поліції зателефонували і повідомили про те, що в лікарню потрапили троє дітей з ознаками отруєння. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Як виявилося, дітей, яких чотири, сім і 15 років, забрали з однієї квартири.

Також ми писали, що в Києві діти пропали по дорозі в школу. Двоє вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 пішли в школу вранці 20 лютого і не повернулися. Про це повідомила прес-служба Києва.

Хлопчиків 9 і 11 років розшукали вже через три години.

З'ясувалося, що діти замість занять вирішили провідати родичів у Святошинському районі.

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