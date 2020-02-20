Автомобіль чергового «героя паркування» вимазали фекаліями в Києві

Про це повідомили в паблике «dtp.kiev.ua» в Facebook, пише Politeka.net.

«Паркованця покарали, забруднивши все авто фекаліями за неправильну парковку. Київ, Фрометевский спуск. Як Вам таке покарання?», – написали в мережі.

Забруднений автомобіль стоїть в Голосіївському районі Києва.

В мережі почали обговорювати інцидент.

«До речі, просто цікаво, а "месник" свою "зброю покарання" на місці справив або з собою приніс, типу будинку "створив", а до машини в пакетику?», «У Києві новий супергерой – Гавномаз», «Як на мене СУПЕР!», «Мені от одне цікаво. Чому всі ці Аля правильні ніколи не можуть дочекатися господаря і сказати в обличчя??? Судячи з фото авто стоїть біля будинку. Чим, цікаво, воно заважає?», «А точно парковка не правильна, а то по фото не зрозуміло, стоїть над огорожею, вихід начебто не перекрив?», «Супер покарання», «Це до грошей 😂», «Краще б спалили», «Хороший флешмоб», «Нарядненько», «Та він таким і приїхав, нормально він там запаркован, нікому не заважає», – написали в коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що в Козині Київської області невідомі спалили авто президента асоціації підводного спорту. В ніч на 20 лютого в Козині невідомі підпалили автомобіль Ford, яким користується президент Федерації підводного спорту України.

В результаті пожежі автомобіль згорів повністю.

Причини та деталі інциденту на даний момент ще встановлюються.

Розмір матеріальних збитків ще не підраховано. Розпочато досудове розслідування за ст 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

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