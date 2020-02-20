Козин Київської області невідомі спалили авто президента асоціації підводного спорту

Про це повідомили в Нацполиции Київської області.

В ніч на 20 лютого в Козині невідомі підпалили автомобіль Ford, яким користується президент Федерації підводного спорту України.

В результаті пожежі автомобіль згорів повністю.

Причини та деталі інциденту на даний момент ще встановлюються.

Розмір матеріальних збитків ще не підраховано. Розпочато досудове розслідування за ст 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, що киян попередили про великі штрафи за купівлю та продаж пролісків. Жителів Києва та області попередили, що за незаконне придбання та продаж рослин, занесених у Червону книгу, передбачені штрафи. Суми штрафів за торгівлю первоцвітами становить від 1 700 до 3 655 грн. Продавати і купувати не можна буде не тільки проліски, але й крокуси, шафран, сон-траву, а також всі інші первоцвіти, які є на сторінках Червоної книги.

Також ми писали, що на вулиці Жолудєва у Києві наприкінці січня комунальні служби знесли кіоски, які виявилися незаконними. Сміття залишився. Про це розповіли місцеві жителі Борщагівки.

«Демонтаж конструкцій провели два тижні тому. Під знесення пішло 5-6 кіосків. Тепер це місце виглядає як після бомбардування. Ми вже два тижні ходимо повз гори сміття, шматків стін і будматеріалів, які залишилися після демонтажу Мафів. В цих купах скоро щури розплодяться… Ніхто з чиновників не говорить, коли приберуть весь цей непотріб. Словом, нам зробили дуже красиво і комфортно – все для людей», – каже Роман Шаманчук, один з місцевих жителів.

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