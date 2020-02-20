В Козине Киевской области неизвестные спалили авто президента ассоциации подводного спорта

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

В ночь на 20 февраля в Козине неизвестные подожгли автомобиль Ford, которым пользуется президент Федерации подводного спорта Украины.

В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

Причины и детали инцидента на данный момент еще устанавливаются.

Размер материальных убытков еще не подсчитан. Досудебное расследование начато по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, что киевлян предупредили о крупных штрафах за покупку и продажу подснежников. Жителей Киева и области предупредили, что за незаконное приобретение и продажу растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы. Суммы штрафов за торговлю первоцветами составляет от 1 700 до 3 655 грн. Продавать и покупать нельзя будет не только подснежники, но и крокусы, шафран, сон-траву, а также все остальные первоцветы, которые есть на страницах Красной книги.

Также мы писали, что на улице Жолудева в Киеве в конце января коммунальные службы снесли киоски, которые оказались незаконными. Мусор остался. Об этом рассказали местные жители Борщаговки.

«Демонтаж конструкций провели две недели назад. Под снос пошло 5-6 киосков. Теперь это место выглядит как после бомбежки. Мы уже две недели ходим мимо гор из мусора, кусков стен и стройматериалов, которые остались после демонтажа МАФов. В этих кучах скоро крысы расплодятся… Никто из чиновников не говорит, когда уберут весь этот хлам. Словом, нам сделали очень красиво и комфортно – все для людей», – говорит Роман Шаманчук, один из местных жителей.

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