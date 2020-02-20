Київська Борщагівка виглядає як постапокаліптичний місто після знесення кіосків, скрізь купи сміття

На вулиці Жолудєва в кінці січня комунальні служби знесли кіоски, які виявилися незаконними. Сміття залишився. Про це розповіли місцеві жителі Борщагівки сайту Сьогодні.

«Демонтаж конструкцій провели два тижні тому. Під знесення пішло 5-6 кіосків. Тепер це місце виглядає як після бомбардування. Ми вже два тижні ходимо повз гори сміття, шматків стін і будматеріалів, які залишилися після демонтажу Мафів. В цих купах скоро щури розплодяться… Ніхто з чиновників не говорить, коли приберуть весь цей непотріб. Словом, нам зробили дуже красиво і комфортно – все для людей», – каже Роман Шаманчук, один з місцевих жителів.

В департаменті міського благоустрою Київської області обіцяють ж незабаром навести порядок, і своєчасно прибирати.

Нагадаємо, що серед одного з Київських житлових мікрорайонів з'явилася незвичайна ферма. Мешканка Києва Наталія Юрченко веде власну ферму посеред житлових багатоповерхівок Києва. Тепер між київськими багатоквартирними домаами часто прогулюються свині, поросята, кури, індики і навіть вівці.

У Наталії Юрченко велика сім'я, яка складається з 9 осіб. Власниця ферми розповідає, що тільки завдяки цій фермі вона може її прогодувати.

"Раніше двадцять кіз було. Ними заправляв козел-заводила, виганяв всіх з ями і вів до висоткам", – розповіла господиня ферми Наталія.

Щодо сусідів, то кожен по-різному ставиться до такого "зоопарку" серед населеного пункту. Одні скаржаться на сморід від тварин, інші ж з радістю приходять з дітьми, щоб подивитися на тварин.

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