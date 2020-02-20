Історія про наркомана-злодія сколихнула жителів столиці

Вранці в четвер, 20 лютого, у киянина вкрали телефон з кишені в міській маршрутці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Facebook «Київ Оперативний».

«В маршрутці 535 під час того, як маршрутка рушила, я відчув переривання музики в блютуз навушниках, поліз у кишеню за телефоном, а його немає. Я швидко зупинив маршрутку і вибіг, підозрілий, як на мене, був тільки цей чоловік. Зловивши його, пригрозив, що дам по обличчю, він почав говорити: "малий, тихо, зараз поверну". У підсумку віддає телефон. Після цього він швидко почав тікати у бік вул. Здолбунівської, я за ним», – розповідає киянин.

Після чого потерпілий зателефонував другу, який працює поблизу, і вони удвох спіймали злодія.

«Поліцію чекали півтори години. Звуть цього покидька Ковтун Владислав Валерійович, 1983 року народження, наркоман, раніше сидів за крадіжку. Ось такий ранок четверга», – поділився чоловік.

В коментарях городяни почали бурхливо обговорювати інцидент і самого Владислава Ковтуна, який, на думку киян, більше схожий на Кощія Безсмертного.

«Це ж Кощій Безсмертний!», «Сині очі, зламані пальці і перебиті кінцівки-лише призупиняє крадіжки (вони лікуються), а так тільки клітка (але їх там в «Темряву тарганячу») !!!!», «Цієї сволоти 36 років !!!! А виглядає як дід», «Відпустять,зустрічайте волоцюгу», «оперативно поліція спрацювала, мдаааа... за них все зробили, а вони приїхати не можуть вчасно», «У моєї дочки він вкрав телефон, потім вона його сфотографувала на тому ж маршруті з подільником - поліція ніяк не відреагувала», «Він ще й мабуть заразний, тому що розкладається фейс», «Навіть костюмчик не допоміг) все одно запідозрили», «На вигляд 65 років...», «Да, той ще чорт», «Для березняковцев не новина», «Місцевий березняковец», «На обличчя інтелігент», – написали в мережі.

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