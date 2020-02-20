История об наркомане-воре всполошила жителей столицы

Утром в четверг, 20 февраля, у киевлянина украли телефон из кармана в городской маршрутке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в Facebook «Киев Оперативный».

«В маршрутке 535 во время того, как маршрутка тронулась, я почувствовал прерывание музыки в блютуз наушниках, полез в карман за телефоном, а его нет. Я быстро остановил маршрутку и выбежал, подозрительный, как по мне, был только этот мужчина. Словив его, пригрозил, что дам по лицу, он начал говорить: "малый, тихо, сейчас верну". В итоге отдает телефон. После этого он быстро начал убегать в сторону ул. Здолбуновской, я за ним», – рассказывает киевлянин.

После чего пострадавший позвонил другу, который работает поблизости, и они вдвоем поймали вора.

«Полицию ждали полтора часа. Зовут этого отброса Ковтун Владислав Валерьевич, 1983 года рождения, наркоман, ранее сидел за кражу. Вот такое утро четверга», – поделился мужчина.

В комментариях горожане начали бурно обсуждать инцидент и самого Ковтуна Владислава, который, по мнению киевлян, больше похож на Кощея Бессмертного.

«Это же Кощей Бессмертный!», «Синие глаза, сломанные пальцы и перебиты конечности-только приостанавливает кражи (они лечатся), а так только клетка (но их там в «Тьму тараканью») !!!!», «Этой сволочи 36 лет !!!! А выглядит как дед», «Отпустят,встречайте бродягу», «оперативно полиция сработала, мдаааа... за них всё сделали, а они приехать не могут вовремя», «У моей дочери он украл телефон, потом она его сфотографировала на том же маршруте с подельником - полиция никак не отреагировала», «Он еще и пожалуй заразен, потому что разлагается фейс», «Даже костюмчик не помог) все равно заподозрили», «На вид лет 65...», «Да, тот ещё чёрт», «Для березняковцев не новость», «Местный березняковец», «На лицо интеллигент», – написали в сети.

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