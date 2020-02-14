У Києві водія маршрутного автобуса №507, який перевозить пасажирів за маршрутом: Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України, звинуватили в неприємному інциденті з дитиною
Водій під час автоматичного закриття дверей прищемив руку семирічної дівчинки, після чого продовжив рух. Про інцидент розповіла мама потерпілого дитини Анна Свистунова на сторінці "Типове Голосієво – Київ" у Facebook, повідомляє Politeka.net.
"Водій закрив двері, не дочекавшись виходу дитини з маршрутки!!! Прищемив їй руку і почав продовжувати рух!!! Я її тримала за руку! Пасажири маршрутки почали кричати, а я ледь не розбила йому вікно..." – поділилася жінка.
Ганна Свистунова додала, що після цього маршрутка зупинилася.
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«Сам водій пояснює, що ззаду їхав трамвай, тому йому потрібно було їхати швидше (він же не встигне пасажирів раніше трамвая забрати на наступній зупинці!!!). Ми виходили швидко, дитині вже 7 років... не помітити не можна було! В маршрутці всі сиділи...нічого не загороджувало огляд водієві!!!», – заявила вона.
Киянка зазначила, що такий випадок вона спостерігає не вперше.
Місцеві жителі в свою чергу почали скаржитися на недбайливих водіїв громадського транспорту в коментарях під постом.
«Шкода не видно водія! Їжджу на цьому маршруті вже 18 років десь. Все бувало. Але зараз на маршруті є один неадекватний водій (водить білий Богдан). Це псих, а не водій. Мало того, що він на перегонки весь час, як то на повороті з Червоноармійської на Саксаганського, світлофор, він просто не побачив переходить дівчину, поки не почали кричати йому: гальмуй. То він з мосту на поворот до либідської з третьої смуги вирулює і фура поруч мчить, то на червоний світлофор їде у метро Эподром. І це те, що я згадала по-швидкому. На всі вигуки, один відповідь: «все нормально, не переживайте», «Понеділок, маршрутка 801, ситуація аналогічна. Виходила з двома дітьми - один на руках, другий за мною. Затиснуло дверима і поїхало. Хвала чоловікам-пасажирам – я думала вони того водія розірвуть. Малої вдарився головою, ми сіли на зупинці, водій не поцікавився, з нами все в порядку, від'їхав трохи і став. Я так зрозуміла, що в салоні піднявся шум. Для себе зробила висновок: з дітьми виходити тільки через передні двері», – пишуть в мережі обурені кияни.
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