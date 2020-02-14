У Києві водія маршрутного автобуса №507, який перевозить пасажирів за маршрутом: Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України, звинуватили в неприємному інциденті з дитиною

Водій під час автоматичного закриття дверей прищемив руку семирічної дівчинки, після чого продовжив рух. Про інцидент розповіла мама потерпілого дитини Анна Свистунова на сторінці "Типове Голосієво – Київ" у Facebook, повідомляє Politeka.net.

"Водій закрив двері, не дочекавшись виходу дитини з маршрутки!!! Прищемив їй руку і почав продовжувати рух!!! Я її тримала за руку! Пасажири маршрутки почали кричати, а я ледь не розбила йому вікно..." – поділилася жінка.

Ганна Свистунова додала, що після цього маршрутка зупинилася.

«Сам водій пояснює, що ззаду їхав трамвай, тому йому потрібно було їхати швидше (він же не встигне пасажирів раніше трамвая забрати на наступній зупинці!!!). Ми виходили швидко, дитині вже 7 років... не помітити не можна було! В маршрутці всі сиділи...нічого не загороджувало огляд водієві!!!», – заявила вона.

Киянка зазначила, що такий випадок вона спостерігає не вперше.

Місцеві жителі в свою чергу почали скаржитися на недбайливих водіїв громадського транспорту в коментарях під постом.

«Шкода не видно водія! Їжджу на цьому маршруті вже 18 років десь. Все бувало. Але зараз на маршруті є один неадекватний водій (водить білий Богдан). Це псих, а не водій. Мало того, що він на перегонки весь час, як то на повороті з Червоноармійської на Саксаганського, світлофор, він просто не побачив переходить дівчину, поки не почали кричати йому: гальмуй. То він з мосту на поворот до либідської з третьої смуги вирулює і фура поруч мчить, то на червоний світлофор їде у метро Эподром. І це те, що я згадала по-швидкому. На всі вигуки, один відповідь: «все нормально, не переживайте», «Понеділок, маршрутка 801, ситуація аналогічна. Виходила з двома дітьми - один на руках, другий за мною. Затиснуло дверима і поїхало. Хвала чоловікам-пасажирам – я думала вони того водія розірвуть. Малої вдарився головою, ми сіли на зупинці, водій не поцікавився, з нами все в порядку, від'їхав трохи і став. Я так зрозуміла, що в салоні піднявся шум. Для себе зробила висновок: з дітьми виходити тільки через передні двері», – пишуть в мережі обурені кияни.

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