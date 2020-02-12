На в'їзді в Київ з боку міста Бориспіль водії вантажівок заблокували дві смуги руху транспорту

Інформація про це з'явилася в групі «Київ Оперативний» у Фейсбуці, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, на в'їзді в Київ з боку міста Бориспіль фури заблокували дві смуги руху транспорту, і намагаються заблокувати третю. З-за мітингу далекобійників в пробках виявилися кілька сотень одиниць автотранспорту киян.

Протестувальники вимагають, щоб влада зупинила знищення українського автоперевізника.

У свою чергу, патрульна поліція Києва стверджує, що зараз ніякого перекриття дорожнього руху фурами немає.

"Немає саме таких порушень, які призводять до небезпеки дорожнього руху або блокування якийсь траси", – заявили патрульні.

У мережі кияни, які вже простояли в пробках левову частку часу, поскаржилися в коментарях.

«У бік Києва, по Житомирській, все стоїть. Їдемо по зустрічній, одна смуга.», «Якщо перекриють дорогу в Аеропорт, буде бійня...», «Чому легковий та маршрутний транспорт повинен страждати??? У себе під будинками перекрийте дороги і мітингуйте», «З Броварів на Київ теж саме», «По Житомирській трасі теж стоять.», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, в києві у Києві під будівлею Кабміну зібралися активісти і міжнародні перевізники. Протестувальники вимагають, щоб дотримувалися їхні права. Вони незадоволені тривалими простоями на українському кордоні у зв'язку з недостатньою кількістю дозволів на міжнародні перевезення. З-за цього перевізники змушені розривати контракти зі своїми партнерами, а товари не можуть бути доставлені в термін.

За даними поліції Київ, щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій в центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Мітингувальники на вантажівках повністю заблокували рух. Гостомельськоме КП Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 12. Februar 2020

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