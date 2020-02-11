У Києві були затримані троє грабіжників, які обчистили квартиру жителя Дарницького району

Підібравши ключ до вхідних дверей, двоє чоловіків і жінка проникли в будинок і винесли побутову техніку, годинник і гроші.

Поліцейські затримали біля квартири на вулиці Архітектора Вербицького двох чоловіків і жінку у віці від 29 до 31 років, за підозрою у крадіжці у Днепровске. Крім цього, подільники зараз перебувають у статусі підсудних за скоєння аналогічного злочину у Київській області.

За злочин їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час огляду правоохоронці знайшли та вилучили побутову техніку, годинник і гроші, а також інструменти для злому дверних замків та інші речові докази їх причетності до пограбування квартир.

Нагадаємо, що киянам доведеться шукати альтернативні шляхи до будинку. В ніч з 11 на 12 лютого трамваї не ходитимуть на Троєщину. Вводиться скорочений режим роботи трамваїв №28, 33. Повідомляється, що пов'язано з ремонтом контактної мережі по вул. Миропольської. Інформацію про це передали в КП "Київпастранс".

Останнє відправлення трамваїв за вказаними номерами будуть в такий час:

Трамвай №28:

від вул. Милославська - в 23:42, 23:53;

від ст. м "Лісова" – у 22:53, 23:04.

Трамвай №33:

від вул. С. Лифаря - в 23:47, 00:02;

від вул. Павла Усенка: 23:08, 23:22.

Нагадаємо, що швидкісні трамваї не ходять в бік вулиці Старовокзальної. У вівторок, 11 лютого, зупинилися трамваї на швидкісній лінії. Люди змушені йти пішки по тротуару з двох сторін дороги.

Так, на Вацлава Гавела зупинився рух трамваїв №1 та №3 у бік центру.

Близько 11 години ранку надійшло повідомлення, що рух відновлено.

Також ми писали, що ввечері 10 лютого в столиці чоловік у медичній масці пограбував відділення пошти. Подія сталася ввечері 10 лютого на проспекті Григоренка. Невідомий чоловік у медичній масці, з пістолетом в руках увірвався у поштове відділення. Погрожуючи зброєю, чоловік змусив касирів віддати йому гроші з каси на суму близько 2-х тисяч гривень.

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