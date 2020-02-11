В Киеве были задержаны трое грабителей, которые обчистили квартиру жителя Дарницкого района

Подобрав ключ к входной двери, двое мужчин и женщина проникли в дом и вынесли бытовую технику, часы и деньги.

Полицейские задержали возле квартиры на улице Архитектора Вербицкого двух мужчин и женщину в возрасте от 29-ти до 31 лет, по подозрению в краже в Днепровске. Кроме этого, подельники сейчас находятся в статусе подсудимых за совершение аналогичного преступления в Киевской области.

За преступление им грозит до шести лет лишения свободы.

Во время досмотра правоохранители нашли и изъяли бытовую технику, часы и деньги, а также инструменты для взлома дверных замков и другие вещественные доказательства причастности их к ограблению квартир.

Напомним, что киевлянам придется искать альтернативные пути до дома. В ночь с 11 на 12 февраля трамваи не будут ходить на Троещину. Вводится сокращенный режим работы трамваев №28, 33. Сообщается, что связано с ремонтом контактной сети по ул. Миропольской. Информацию об этом передали в КП "Киевпастранс".

Последние отправления трамваев по указанным номерами будут в такое время:

Трамвай №28:

от ул. Милославская - в 23:42, 23:53;

от ст. м. "Лесная" – в 22:53, 23:04.

Трамвай №33:

от ул. С. Лифаря - в 23:47, 00:02;

от ул. Павла Усенко: 23:08, 23:22.

Напомним, что скоростные трамваи в Киеве не ходят в сторону улицы Старовокзальной. Во вторник, 11 февраля, остановились трамваи на скоростной линии. Люди вынуждены идти пешком по тротуару с двух сторон дороги.

Так, на Вацлава Гавела остановилось движение трамваев №1 и №3 в сторону центра.

Около 11 часов утра поступило сообщение, что движение восстановлено.

Также мы писали, что вечером 10 февраля в столице мужчина в медицинской маске ограбил отделение почты. Происшествие произошло вечером 10 февраля на проспекте Григоренко в Киеве. Неизвестный мужчина в медицинской маске с пистолетом в руках ворвался в почтовое отделение. Угрожая оружием, мужчина заставил кассиров отдать ему деньги из кассы на сумму около 2-х тысяч гривен.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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