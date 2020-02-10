У Печерському районі столиці невідомі вночі облили зеленою фарбою кам'яний постамент
Інформація про це з'явилася в групі "Вартові Еспресо" у Фейсбуці, пише Politeka.net.
У ніч на понеділок, 10 лютого, вандали облили зеленою фарбою пам'ятник радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну. Пам'ятник знаходиться в Печерському районі Києва, в Маріїнському парку.
"У Печерському районі столиці невідомі вночі облили зеленою фарбою пам'ятник Ватутіну, який знаходиться в Маріїнському парку", - сказано в повідомленні.
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Поліцейським вдалося затримати 19-річного киянина, якого підозрюють у причетності до цього правопорушення. Подробиць про затриманого не повідомляється, як і не зазначено мотивів його дій.
В коментарях до посту в соцмережах згадують про злочини радянського воєначальника і радять знести пам'ятник Ватутіну, а також питають, на кого працює поліція, раз затримали киянина, а не зайнялися знесенням пам'ятника.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 297 (наруга над могилою) КК.
Нагадаємо, що рятувальники дістали з зливної ями голого киянина. «На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самостійно вибратися вже не зміг.», – повідомляють очевидці.
Рятувальники ДСНС швидко дістали і повезли відігрівати цього хлопця, тому що швидка допомога довго їхала. Користувачі мережі бурхливо обговорюють побачене в коментарях.
«Донателло, чи це ти?», «Бідний хлопчик. Одні знімають, інші в коментарях насміхаються.», «Бідний хлопчик-наркоманчик, вже і обдолбаться не можна, щоб курям на сміх не виставили.», «Знову Пеннівайз за своє взявся», «ким би не був той чоловік, але ніхто не має права виставляти відео з ним без труселей.», «Воно дістали. Фух терь не буду боятися цього злого клоуна», «Як же нудно я живу», – пишуть в мережі.
Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.
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