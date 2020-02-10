У Печерському районі столиці невідомі вночі облили зеленою фарбою кам'яний постамент

Інформація про це з'явилася в групі "Вартові Еспресо" у Фейсбуці, пише Politeka.net.

У ніч на понеділок, 10 лютого, вандали облили зеленою фарбою пам'ятник радянському воєначальнику, генералу армії Миколі Ватутіну. Пам'ятник знаходиться в Печерському районі Києва, в Маріїнському парку.

"У Печерському районі столиці невідомі вночі облили зеленою фарбою пам'ятник Ватутіну, який знаходиться в Маріїнському парку", - сказано в повідомленні.

Поліцейським вдалося затримати 19-річного киянина, якого підозрюють у причетності до цього правопорушення. Подробиць про затриманого не повідомляється, як і не зазначено мотивів його дій.

В коментарях до посту в соцмережах згадують про злочини радянського воєначальника і радять знести пам'ятник Ватутіну, а також питають, на кого працює поліція, раз затримали киянина, а не зайнялися знесенням пам'ятника.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 297 (наруга над могилою) КК.

Нагадаємо, що рятувальники дістали з зливної ями голого киянина. «На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самостійно вибратися вже не зміг.», – повідомляють очевидці.

Рятувальники ДСНС швидко дістали і повезли відігрівати цього хлопця, тому що швидка допомога довго їхала. Користувачі мережі бурхливо обговорюють побачене в коментарях.

«Донателло, чи це ти?», «Бідний хлопчик. Одні знімають, інші в коментарях насміхаються.», «Бідний хлопчик-наркоманчик, вже і обдолбаться не можна, щоб курям на сміх не виставили.», «Знову Пеннівайз за своє взявся», «ким би не був той чоловік, але ніхто не має права виставляти відео з ним без труселей.», «Воно дістали. Фух терь не буду боятися цього злого клоуна», «Як же нудно я живу», – пишуть в мережі.

На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг. Рятувальники #ДСНС швидко дістали та повезли відігрівати цього хлопця, бо швидка щось довго їхала. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 10. Februar 2020

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

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