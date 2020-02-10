Жінка зникла місяць тому, рідні вже зневірилися знайти

Інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, пише Politeka.net.

«Ще 01.01.2020 пропала Мама – Третяк Світлана Василівна, 1970 року народження. Останній раз бачили на Південній Борщагівці, на ринку (на Жолудєва). Останній раз бачили 1 січня», – повідомили у мережі.

Також написали прикмети жінки, за якими їх легко буде впізнати при зустрічі:

Зріст 170, темне волосся з высветленными кінцями (довжина до плечей), очі зелені.

Також жінки була одягнена в білу куртку до колін, чорні штани, чорні чоботи, ще була темно-синя сумка.

Може хто бачив, просять повідомити рідним (0935685532) або 102.

Нагадаємо, що рятувальники дістали з зливної ями голого киянина. «На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самостійно вибратися вже не зміг.», – повідомляють очевидці.

Рятувальники ДСНС швидко дістали і повезли відігрівати цього хлопця, тому що швидка допомога довго їхала. Користувачі мережі бурхливо обговорюють побачене в коментарях.

«Донателло, чи це ти?», «Бідний хлопчик. Одні знімають, інші в коментарях насміхаються.», «Бідний хлопчик-наркоманчик, вже і обдолбаться не можна, щоб курям на сміх не виставили.», «Знову Пеннівайз за своє взявся», «ким би не був той чоловік, але ніхто не має права виставляти відео з ним без труселей.», «Жах якийсь...це ж чиясь дитина....як таке може бути? Якийсь первісний лад...люди зливних ямах😔😔😔», «»Тут вже очно))) Якщо ваша вечірка не схожа на це, тоді не кличте мене)))», «Воно дістали. Фух терь не буду боятися цього злого клоуна», «Як же нудно я живу», – пишуть в мережі.

На Либідській якогось дивного чоловіка (під якимись дивними препаратами) дістали прямо із зливної ями. Як він туди потрапив і чому опинився без одягу невідомо, але самотужки вибратися вже не зміг. Рятувальники #ДСНС швидко дістали та повезли відігрівати цього хлопця, бо швидка щось довго їхала. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 10. Februar 2020

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