Електрики не буде цілий день

У понеділок, 10 лютого, у киян не буде світла

Понеділок розпочнеться з відімкнення світла у Баришівському, Васильківському та інших районах Київської області. Натомість комунальники виконуватимуть ремонтні та профілактичні роботи на об’єктах обласних електромереж.

Так, з 9-ї до 17 години світла не буде у смт Баришівка, на вул. Толстого, через заміну провода.

У Білоцерківському районі не буде світла у с. Василі (вул. Поповича) через кап. ремонт з 8 по 17 год, у с. Межове (вул. Садова) і у с. Фурси, вул. (вул. Підгірна) через чистку траси, а також у х. Однорог, м. Біла Церква (вул. Бандери, Дружби, Залізняка, Лермонтова, Логінова, Курсова).

Не буде світла і у селі Мисайлівка на вул. Лісовій.

Також електрику відімкнуть до 17-ї години у Богуславському районі, Бориспільському (с. Мирне), Васильківському. А саме, у смт Глеваха, і на таких вулицях: 1 Травня, Академічна, Бориспільська, Вишневий, Вокзальна, Гетьманська, Деснянська, Віницькі стави Першотравнева, Декабристів, Берегова, Степова, Жовтнева, Зарічна, Дорожна, Дослідна, Київська, Кооперативна, Космонавтів, Лермонтова, Механізаторів, Мономахівська, Наукова, Нова, Новий Шлях, Олегівська, Сагайдачного, Соборна, Хвойна, СТ “Сонечко”).

Не буде світла і Васильківському районі, Вишгородському, Володарському, Іванківському, у місті Ірпінь, у м. Кагарлик, у деяких селах, а також у Фастові і Яготині, теж, до вечора не буде світла.

Нагадаємо, що у Києві помітили дивно одягненого чоловіка. «Молода людина, у вас все добре? У вас все нормально? А що ви тут, одягніться нормально! Громадське місце, люди ж дивляться. Я так розумію, що люди там вже викликають когось. Одягніть штани і ходіть нормально, це громадське місце», – зазначив очевидець, який зняв чоловіка на камеру.

«Ви капітан якого відділу? Я капітан опер відділу», – заявив у відповідь чоловік без штанів.

«Капітан, капітан, посміхніться», – підписав, у свою чергу, автор відео.

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