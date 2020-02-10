Электричества не будет целый день

В понедельник, 10 февраля, у киевлян не будет света

Понедельник начнется с отключения света в Барышевском, Васильковском и других районах Киевской области. Зато коммунальщики будут выполнять ремонтные и профилактические работы на объектах областных электросетей.

Так, с 9 до 17 часов света не будет в пгт Барышевка, ул. Толстого, через замену провода.

В Белоцерковском районе не будет света в с. Васили (ул. Поповича) через кап. ремонт с 8 по 17 час, в с. Межевое (ул. Садовая) и в с. Фурсы, ул. (вул. Подгорная) из-за чистки трассы, а также в Однороге, г. Белая Церковь (ул. Бандеры, Дружбы, Зализняка, Лермонтова, Логинова, Курсовая).

Не будет света и в селе Мисайловка на ул. Лесной.

Также электричество отключат до 17 часов в Богуславском районе, в Бориспольском (с. Мирное), Васильковском. А именно, в пгт Глеваха, и на таких улицах: 1 Мая, Академическая, Бориспольская, Вишневый, Вокзальная, Гетманская, Деснянская, Винницкие пруды, Первомайская, Декабристов, Береговая, Степная, Октябрьская, Заречная, Дорожная, Исследовательская, Киевская, Кооперативная, Космонавтов, Лермонтова, Механизаторов, Мономаховская, Научная, Новая, Новый Путь, Олеговская, Сагайдачного, Соборная, Хвойная, СТ “Солнышко”).

Не будет света и Васильковском районе, Вышгородском, Володарском, Иванковском, в городе Ирпень, в г. Кагарлык, в некоторых селах, а также в Фастове и Яготине, тоже, до вечера не будет света.

Напомним, что в Киеве заметили странно одетого мужчину. «Молодой человек, у вас все хорошо? У вас все нормально? А что вы здесь, оденьтесь нормально! Общественное место, люди же смотрят. Я так понимаю, что люди там уже вызывают кого-то. Оденьте штаны и ходите нормально, это общественное место», – отметил очевидец, который снял мужа на камеру.

«Вы капитан какого отдела? Я капитан опер отдела», – заявил в ответ мужчина без штанов.

«Капитан, капитан, улыбнитесь», – подписал, в свою очередь, автор видео.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

Как сообщала Politeka, за киевлянами начнут тщательно следить, раскрыты детали ноу-хау.

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