Київських школярів сфотографували за гаражами за порушенням

У Києві помітили двох підлітків, які, за твердженнями очевидців, замість того, щоб перебувати в навчальному закладі, курили марихуану в кущах. Відповідні фото і відео опублікували на сторінці спільноти «Київ Оперативний» в Facebook, пише Politeka.net.

Як повідомляється, підлітків бачили на Печерську, на вулиці Федорова.

«А чим займаються ваші діти?», – запитав користувачів мережі киянин, який опублікував фото.

В коментарях українці почали навперебій висловлювати думку про побачене, давати поради і нарікати на молодь.

«Один іншому - шото підозріла та білка з фотоапаратом», «Про як багато таких "самі чтоли не курили в їх віці". Раджу згадати, з чого починається "Батьківщина", коли на невинне покурити не буде грошей, а мами з татами не дадуть ні копійки. Адже працювати не за поняттями?», «карантин ж», «Да, тепер за гаражами не покуриш, як раніше)) вік технологій», «Ну справедливості заради, думаю тут дуже мало таких, які не курили траву в такому віці... хоча звичайно все сильно залежить від міста/району.», «всі готові виправдати дітей, які вживають наркотики. Ну так, це ж не їх діти...», «Люди, які пишуть що це норма і нічого такого - ви кретини?», «Не виправдовую цих малоліток, але адже раніше навіть 15 років тому таких було в рази більше.Просто зараз у кажджого є камера, яка може це зафіксувати», – відзначили під фото.

Нагадаємо, що в поїзді Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” підлітки влаштували дебош. Поїзд Інтерсіті “Київ-Кривий Ріг” затримався на годину-за п'яних підлітків, які влаштували скандал і відмовлялися виходити. За непідтвердженою інформацією, підлітки мали намір штрикнути когось ножем.

Провідники поїзда відразу ж викликали поліцію, яка деякий час шукала на них управу. Хлопці в свою чергу вимагали повернення грошей за проїзд, а також надавали всіляке опір поліцейським.

В кінці, п'яні порушники вирушили у відділення поліції в наручниках.

Інтерсіті прибув в 00:10 замість 22:58.

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

Як повідомляла Politeka, рівень забруднення повітря б'є рекорди в Києві: райони, де краще не перебувати.

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