Кожен киянин зможе розгледіти на знімках знайомі місця

Архів київських фото з висоти пташиного польоту опублікували в мережі

У мережі показали Київ з висоти пташиного польоту в 1918 році. Фотографії були опубліковані в групі Клуб корінного киянина в Facebook, пише Politeka.net.

Знімки були зроблені c повітряної кулі німецькими фотографами. Вони приїхали в Київ разом з армією країн Троїстого союзу.

Майдан (Думська площа)

Києво-Печерська Лавра

Лаврські зміцнення

Оперний театр

Миколаївський міст

Поділ

Володимирський собор

Деміївка

Софіївська площа

Нагадаємо, що кияни бурхливо відреагували в мережі на перший сніг в році. Кияни зраділи новому свіжому снігу, незважаючи на те, що в місті за нього стався колапс на дорогах.

5 лютого в Києві з самого ранку йде сильний сніг, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби буде триматися близько 0.

«Ну ось, дочекалися. Вчора – проліски без снігу, а сьогодні сніг все притрусив"» – поділилася киянка.

Також жителі міста відзначили, що в столиці лише четвертий раз за зиму випав сніжок. І вже жартують, що з'явився він ненадовго.

«А я вже й не чекав...», – також відкинули кияни в мережі.

«До нас нарешті зима прийшла», – пишуть в instagram з хештегом «перший сніг».

Нагадаємо, що Україну замітає снігом, оголошено ускладнення погодних умов у Києві. Киян закликають не виїжджати на приватних автомобілях у центр міста із-за сильного снігу і пробок.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.