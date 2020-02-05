У Києві випав перший лютневий сніг, як виглядає зараз засніжене місто

Кияни відреагували в мережі на перший сніг у цьому році

Кияни зраділи новому свіжому снігу, не дивлячись на те, що в місті за нього стався колапс на дорогах, пише Politeka.net з посиланням на сторінки жителів столиці в Instagram.

5 лютого в Києві з самого ранку йде сильний сніг, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби буде триматися близько 0.

«Ну ось, дочекалися. Вчора – проліски без снігу, а сьогодні сніг все притрусив"» – поділилася киянка.

Також жителі міста відзначили, що в столиці лише четвертий раз за зиму випав сніжок. І вже жартують, що з'явився він ненадовго.

«До нас нарешті зима прийшла», – пишуть в instagram з хештегом «перший сніг».

«А я вже й не чекав...», – також відкинули кияни в мережі.

Нагадаємо, що Україну замітає снігом, оголошено ускладнення погодних умов у Києві. Киян закликають не виїжджати на приватних автомобілях у центр міста із-за сильного снігу і пробок.

Вранці 5 лютого Київ зупинився: сніг призвів до утворення кілометрових пробок на дорогах, а прямо в центрі міста з-за поривчастого вітру впало дерево на одну з головних доріг.

Також повідомляється, що в ніч на 5 лютого в результаті снігопаду та сильного вітру в результаті спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишилися без електрики 41 населений пункт. Без світла доведеться бути сьогодні одеситам у 24 населених пунктах, а також в Івано-Франківській області – в 17. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.