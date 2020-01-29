У неї зламана ключиця, плече, стегно і коліно

Жахливий інцидент стався з пенсіонеркою в Києві

На днях у Facebook був опублікований пост жінки, яка шукала свідків події з її бабусею, пише Politeka.net.

Йдеться про подію неподалік метро «Васильківська»: все трапилося у часовому проміжку з 8:15 до 8:30, в тролейбусі 1131, який курсував на 11-му маршруті (у бік ВДНГ).

Жінка не встигла вийти з тролейбуса, і її затисло у дверях. Так жінку протягнуло кілька метрів, після чого її забрала швидка.

У підсумку виявилося, що у неї зламана ключиця, плече, стегно і коліно.

Жінка шукає всіх, хто міг би бути свідком цього жахливого випадку.

Онука потерпілої розповідає, що її бабуся якраз везла в школу її сина, і вона вже готова була вийти з тролейбуса однією з перших. Після того як тролейбус зупинився і двері відкрилися жінка просто впала і втратила свідомість.

При цьому водій не намагався втекти або заперечувати свою провину, він підійшов до жінки і спробував надати їй першу допомогу.

Представник перевізника, яка прибула на місце спробувала вирішити, і сказала, що якщо бабуся визнає, що вона сама випала з тролейбуса на зупинці, то водій буде виплачувати їй компенсацію зі своєї зарплати.

Як виявилося, що «Київпастранс» ніяк не має наміру втручатися в цю ситуацію і допомагати пенсіонерці, всю вину у відомстві планують звалити на водія.

Водій розповів, що сам дуже переживав через цей випадок і у нього трохи погіршилося здоров'я і почав скакати тиск, але в тій конкретній ситуації він зробити нічого не міг, на жаль.

Раніше ми писали, що в Києві можуть скасувати поповнення картки і окремі проїзні квитки на місяць для всіх видів громадського транспорту.

Але їх можна буде замінити єдиним квитком, з обмеженням і без обмеження кількості поїздок.

Окремим нововеденням будуть добові квитки: на 24, 48 і 72 години. Згідно з документом, опублікованим на сайті КМДА, їх вартість може становити 100, 150 і 200 грн відповідно.

Вартість проїзних з обмеженою кількістю поїздок складе:

на 46 поїздок – 290 гривень (для студентів – 145, для школярів – 72,50);

на 62 – 390 гривень (для студентів – 195, для школярів– 97,50);

на 92 поїздки – 575 гривень (для студентів – 287,50 для школярів– 143,75);

на 124 поїздки – 770 гривень (для студентів – 385, для школярів – 192,50).

Вартість необмеженого квитка на місяць на проїзд на всіх видах транспорту: автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та метрополітені, як і раніше, складе 1300 грн.

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