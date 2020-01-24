У Києві 24 січня на Харківському масиві замінували одразу чотири навчальних заклади. Сотні дітей терміново евакуювали
Про це повідомляє OBOZREVATEL.
"Сьогодні вранці син пішов, як звичайно, в школу. А потім звідти зателефонували і сказали терміново забрати через замінування. Всіх дітей евакуювали. Там же, в школі нам сказали, що всього заміновано чотири школи", – каже Ганна, у якої син навчається в одній із шкіл.
За її словами, всі школи знаходяться поблизу станції метро "Харківська"
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"Мій син навчається в гімназії №237 на вул. Вербицького. Там ще школа, і її теж замінували. Коли я прийшла за дитиною, в школу стали заходити люди в спецодязі, які перевіряли приміщення і дітей", – додала Ганна.
У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві підтвердили інформацію.
Перевіркою повідомлення зараз займаються правоохоронці.
Раніше ми писали, що у Яготині Київської області терміново евакуювали дітей.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київської області.
В Яготинському НВК №3 рятувальники 15 січня провели навчання. За тактичним задумом, в школі виникла пожежа. Рятувальники провели евакуацію учнів і викладачів.
Проте в будівлі залишився один учень, який самостійно не зміг залишити приміщення. Рятувальники виявили дитину і вивели її у двір.
Після навчань рятувальники провели із школярами профілактичні бесіди та інструктажі з правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.
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