У Києві 24 січня на Харківському масиві замінували одразу чотири навчальних заклади. Сотні дітей терміново евакуювали

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Сьогодні вранці син пішов, як звичайно, в школу. А потім звідти зателефонували і сказали терміново забрати через замінування. Всіх дітей евакуювали. Там же, в школі нам сказали, що всього заміновано чотири школи", – каже Ганна, у якої син навчається в одній із шкіл.

За її словами, всі школи знаходяться поблизу станції метро "Харківська"

"Мій син навчається в гімназії №237 на вул. Вербицького. Там ще школа, і її теж замінували. Коли я прийшла за дитиною, в школу стали заходити люди в спецодязі, які перевіряли приміщення і дітей", – додала Ганна.

У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві підтвердили інформацію.

Перевіркою повідомлення зараз займаються правоохоронці.

Раніше ми писали, що у Яготині Київської області терміново евакуювали дітей.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Київської області.

В Яготинському НВК №3 рятувальники 15 січня провели навчання. За тактичним задумом, в школі виникла пожежа. Рятувальники провели евакуацію учнів і викладачів.

Проте в будівлі залишився один учень, який самостійно не зміг залишити приміщення. Рятувальники виявили дитину і вивели її у двір.

Після навчань рятувальники провели із школярами профілактичні бесіди та інструктажі з правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

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