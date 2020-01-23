В кінці грудня минулого року в Києві чоловік звернувся в поліцію із заявою про зникнення жінки

34-жінка громадянка Німеччини, яка проживала в Києві, 27 грудня 2019 року пішла по справах, але додому так і не повернулася.

Її батько почекав кілька днів і повідомив про зникнення в поліцію.

Днями в смт. Верхнеторецком, що знаходиться на лінії розмежування на сході країни, поліцейські помітили жінку, яка була вкрай знесилена. Вона вийшла з електрички і села на пероні.

При перевірці з'ясувалося, що саме її шукають у столиці. Як жінка потрапила в зону АТО, поки невідомо. Сама вона нічого не пам'ятає і пояснити не може. Станом на зараз жінка вдома, в столиці.

Раніше ми писали, що в Києві нещодавно з'явилася інформація про те, що 15-річна школярка зникла по дорозі до місця навчання – в школу № 162 на Новобіличах.

Дівчинка сказала сестрі, що відійде викинути пакет зі сміттям і прийде на уроки, але після цього на заняттях так і не з'явилася. Вже 18 січня «пропажу» зауважили на залізничному вокзалі.

Шукати юну киянку почали після того, як вона не повернулася додому. Телефон вона з собою не взяла, про свої плани нікому не повідомляла. На пошуки дівчинки кинулися батьки, волонтери та правоохоронці. Як виявилося, юна красуня вирушила в подорож з хлопцем – молоді люди прямували до Вінниці.

"Оголошена раніше в розшук 15-річна дитина знайдена: дівчинка на вокзалі, направляється з одним в місто Вінницю. Бажаємо вдало погуляти на Хрещення", - написали у паблике.

«Можу тільки поспівчувати батькам. Ну якщо така самостійність заговорила, то думаю і роботу дама знайде і частина квартплати внесе і полку в холодильнику свою пора отримати...», - пишуть обурені кияни в соцмережах.

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