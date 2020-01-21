Фотографії жахливого стану міжміської електрички "Київ - Клавдієве" з'явилися в мережі



Фотознімки та відео іржавих і обдертих вагонів міжміської електрички “Київ - Клавдієво“ опублікували на сторінці Pavlovsky News в Facebook.

“Наші підписники надіслали нам фото міжміської електрички Київ-Клавдієво. Зовнішній стан можете оцінити самі. Про технічному залишається лише здогадуватися, але щось нам підказує, що не дарма з початку року вже сталося 3 пожежі в поїздах УЗ,“ - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Києві відкладається на рік запуск нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії в бік Виноградаря.

Про це повідомив голова наглядової ради «Київметробуд» Олег Токарев.

«Зірвані терміни на рік. На рік переноситься запуск», — сказав чиновник.

Головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкин теж вважає, що будівництво не буде завершено у встановлені терміни.

Він повідомляє, що зараз відставання від планів на 7-8 місяців.

Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.

Як повідомляла Politeka, за киянами почнуть ретельно стежити, розкриті деталі ноу-хау.

Також Politeka писала, що запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві.