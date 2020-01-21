У Києві нещодавно з'явилася інформація про те, що 15-річна школярка зникла по дорозі до місця навчання – в школу № 162 на Новобіличах

Дівчинка сказала сестрі, що відійде викинути пакет зі сміттям і прийде на уроки, але після цього на заняттях так і не з'явилася. Вже 18 січня «пропажу» помітили на залізничному вокзалі.

Про це повідомили в пабліці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

Шукати юну киянку почали після того, як вона не повернулася додому. Телефон вона з собою не взяла, про свої плани нікому не повідомляла. На пошуки дівчинки кинулися батьки, волонтери та правоохоронці.

Як виявилося, юна красуня вирушила в подорож з хлопцем – молоді люди прямували до Вінниці.

"Оголошена раніше в розшук 15-річна дитина - знайдена: дівчинка на вокзалі, направляється з другом в місто Вінницю. Бажаємо вдало погуляти на Хрещення", - написали у пабліку.

«Можу тільки поспівчувати батькам. Ну якщо така самостійність заграла, то думаю і роботу дама знайде і частину квартплати внесе і полку в холодильнику свою пора отримати...», - пишуть обурені кияни в соцмережах.

«Ну, ти біжиш за коханим. Залиш записку, не шукайте, я вийшла заміж. А то таке, такий жорстокий світ, думай, що хочеш. А вона любові в 15 захотіла....», - додають городяни.

Нещодавно ми писали, що під Києвом в селі Макарів оголосили в розшук двох хлопців — 15 і 13 років.

Хлопчики — вихованці Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування дітей, просять телефонувати на «102». Повідомляє Служба розшуку дітей в Київській області.

Осницкий В'ячеслав і Беспутин Іван самовільно покинули реабілітаційний центр за адресою вулиця Макаровська, 31, 14 січня близько 23:30. З тих пір на зв'язок вони не виходили і де вони знаходяться — невідомо.

Прикмети хлопчиків

Осницкий В'ячеслав — на вигляд 16 років, зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі темні, волосся світло-русяве, коротке. Був одягнений: куртка чорного кольору до колін, чорні спортивні штани, темні кросівки.

Беспутин Іван — на вигляд 14 років, зріст 152 сантиметри, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся світле, коротке. Був одягнений: куртка синьо-чорного кольору, чорні штани, білі кросівки.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

Також Politeka писала, що на Львівщині таємничо зник підліток, піднята тривога.