Які ще українські міста потрапили в список?

Київ увійшов до переліку найдорожчих міст світу

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дані експертів проекту Numbeo.

При складанні рейтингу оцінювали міста, порівнявши вартість продуктів, проїзду та житлово-комунальних послуг, а також купівельну спроможність населення.

Всього в перелік потрапили 440 міст. Перше місце вже традиційно зайняв Цюріх (Швейцарія). У п'ятірку лідерів увійшли також ще 4 швейцарських міста: Базель, Лозанна, Женева і Берн.

Найдорожчим українським містом став Київ, який в загальному списку зайняв 347 місце. За ним розташувалися Одеса (361 місце), Харків (376), Дніпро (383), Вінниця (384) і Львів (385). Також у списку є Тернопіль (392 місце), Запоріжжі (395) та Миколаїв (381).

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Відзначається, що сума, на яку зросте мінімальна заробітна плата, становить 550 гривень. Зараз вона становить 4 тисячі 723 гривні.

Додамо, що в останній раз розмір мінімальної заробітної плати змінювався рівно рік тому, 1 січня 2019 року. Тоді сума доплати становила 450 гривень, тобто мінімальна зарплата зросла на 12,1%.

Відповідно, підвищився і розмір прожиткового мінімуму: з 1 січня 2020 року він становить для однієї людини на місяць 2 тисячі 27 гривень, з 1 липня – 2 тисячі 118 гривень, з 1 грудня – 2 тисячі 189 гривень.

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