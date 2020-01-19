19 січня, в Києва на Михайлівській площі відбулася акція протесту проти ультраправих, яка закінчилася бійкою

Мітингувальники тримали транспаранти і вигукували гасла: “ Геть капіталізм“, “Права людини - майбутнє України“. Також вони вимагали розформувати полк “Азов“.

Повідомляється, що після закінчення узгодженої акції її учасники попрямували до фунікулеру, при цьому група невідомих кинула в них кілька петард.

Почалася бійка, в результаті якої поліція затримала 11 осіб.





Звернемо увагу, що опоненти відзначали, що організатори мітингу сповідують антиукраїнські погляди і назвали їх фанатами "російського світу".

Раніше ми писали, масова бійка сталася в ніч на 15 січня в Києві за адресою проспект Академіка Глушкова, 9а біля заправки

В результаті інциденту постраждали кілька чоловіків.

Дзвінок на лінію 103 надійшов близько 02:40.

За попередньою інформацією, конфлікт розпочався між двома компаніями в пабі, що знаходиться неподалік. Обидві компанії вийшли із закладу, але через деякий час конфлікт знову набрав обертів. Поблизу заправки сталася бійка, в хід йшли кулаки, палиці і навіть пляшка шампанського. Всього в конфлікті брали участь шість чоловіків.

Що стало приводом для початку бійки — невідомо. Однак працівники заправки розповіли, що спочатку в приміщення зайшов чоловік і попросив викликати медиків і поліцію, у нього було закривавлене обличчя. Всі інші чоловіки продовжували битися. Через кілька хвилин на заправку зайшов ще один чоловік з розтрощеною головою, після чого він втратив свідомість і впав на підлогу.

Нагадаємо, що в Одесі на будмайданчику сталася масова бійка: охоронці будівництва напали на активістів.

Як повідомляла Politeka, у Києві влаштували масову бійню з іноземцями на зупинці.

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