В 2020 році Київ стане більш технологічним
У цьому році відбудеться удосконалення smart-інфраструктури Києва. Це найголовніша галузь удосконалення безпека в місті, передає Знай.
У столиці встановлять близько 500 нових камер відеоспостереження і нові кнопки виклику допомоги. Камери з'являться в школах, на Трухановому острові, поблизу звалищ, вздовж автодоріг. На перехрестях з'являться камери інтелектуальної транспортної системи.
Крім того, до 2020 року в Києві з'являться сотні датчиків, що визначають рівень води у зливових каналізаційних системах, заповненість сміттєвих баків і склад повітря.
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Нещодавно ми писали, що в одному з районів української столиці сталося пограбування, яке зафіксувала камера відеоспостереження - на Троєщині підірвали банкомат «Ощадбанку».
Горе-злочинці – четверо, швидше за все, чоловіків у масках почали «успішно», але втекли, так і не взявши бажаних грошей.
Інцидент стався на вулиці Миколи Закревського, 93а. Намір пограбувати банкомат і вибух помітили очевидці:
«Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 02:45», - повідомили оперативники. За їх словами, зателефонував у поліцію випадковий свідок – чоловік був у магазині неподалік і побачив вибух, а потім – як четверо втікають з місця події.
Сам вибух стався усередині відділення «Ощадбанку»:
«Зловмисники намагалися підірвати банкомат, але заволодіти грошима їм не вдалося. Після детонації відкрилася лише зовнішня кришка», - йдеться в матеріалі. У поліції також заявили, що сам сейф з бажаними грошима так і не відкрився. А камери відеоспостереження зняли горе-грабіжників.
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