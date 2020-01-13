Київський ТРЦ «Ocean Plaza» залило окропом, через що деякі відвідувачі обварили собі ноги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал «Інсайдер UA».

«У Києві ТРЦ "Ocean Plaza" затопило окропом. Люди обварили собі ноги. Є ризик замикання, внаслідок чого може початися пожежа», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, як кілька поверхів ТРЦ буквально залило окропом. Це все супроводжується криками людей, які намагаються врятуватися від води.

Нормально так поплила Ocean Plaza... Цікаво, як компенсуватимуть?

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Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 13. Januar 2020

«Сиділи в Руколі – прорвало гарячу воду. Ніколи такого не бачив. Подивіться на цей кошмар. Пипец. Це Оушен – центр Києва», - говорить один з очевидців інциденту.

Як повідомлялося раніше, пожежа в ТРЦ Києва розгорівся 13 вересня, займання сталося в хлібобулочному відділі супермаркету. 13 вересня в супермаркеті «Ашан», який знаходиться у ТРЦ Ocean Plaza, спалахнула пожежа.

У матеріалі йдеться, що пожежа почалася близько 16:45. Спалахнула піч у відділі з хлібобулочними виробами. Відвідувачі супермаркету було евакуйовано.

За наявною інформацією, в готелі, де випікаються хлібні вироби, спалахнула піч. Співробітники ТРЦ почали гасити полум'я за допомогою ручних вогнегасників. Зараз в «Ашан» нікого не пускають. З хвилини на хвилину має прибути рятувальники.

Нагадаємо, біля заблокованого Ocean Plaza помітили Путіна.

Як повідомляла Politeka, все російське в Україні опинилося під загрозою, почалася блокування.

Також Politeka писала, що президент підписав закон про військовому становищі.