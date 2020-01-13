Що відомо про злочинця?

В Печерському районі Києва промишляв літній кишеньковий злодій

Крадієм виявився справжній ветеран — 75-річний чоловік.

Зловмисник ризикнув витягнув гаманець з кишені куртки в приміщенні ресторану.

Передає Politeka.net з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Саме співробітники оперативно-розшукового відділу і побачили, як злочинець витягнув гаманець з банківськими картками та грошима. Правоохоронці затримали злодія відразу після скоєння злочину.

Зловмисником виявився 75-річний житель Черкаської області. Раніше чоловіка вже судили за аналогічні злочини. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі згідно з частиною 1 статті 185 (Крадіжка) КК України.

До речі, в Києві у Дніпровському районі поліція затримала квартирного злодія, якого господар застав у момент пограбування.

Зловмисник зламав замок на вхідних дверях квартири в житловому будинку на Дарницькому бульварі. Вкрасти він встиг тільки наручний годинник і старий кнопковий мобільний телефон.

В цей час додому повернувся власник квартири. Злодій кинувся бігти. Господар, застукали його на місці, відразу ж звернувся в поліцію. Поліцейські виїхали на місце і оперативно почали відпрацьовувати отриману інформацію.

Дуже скоро їм вдалося затримати чоловіка зі схожими прикметами. Злочинцем виявився раніше судимий за подібні правопорушення 36-річний житель Черкащини.

За недорогий годинник і старенький телефон чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

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