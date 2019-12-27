Доктор технічних наук і громадський діяч Михайло Поживанов розповів про тендер Шулявського шляхопроводу і поспіху Віталія Кличка, градоначальника Києва

Ведучий каналу Politeka Online запитав про Шулявському шляхопроводі в Києві та ціною, яка виросла в три рази з моменту проведення тендеру. Адже перед Новим роком активізувалися і намагаються його відкрити. Про це пише Politeka.

"Так, я пам'ятаю тендер, перша цифра була в межах 520-560 мільйонів гривень. Був запропонований тоді альтернативний проект, який тягнув на 800 мільйонів, але сказали, що грошей таких немає. Цей проект передбачав розв'язку. Один хороший архітектор, дійсно київський, від себе зробив шикарний подарунок, практично розробку і запропонував його проект взяти. Київрада тоді відмовилася фактично, Кличко відмовився, а сьогодні виходить, для того, щоб встигнути, він гроші вже не вважає. Йому треба чисто політично це зробити і показати до кінця року, що він на щось здатний.", - сказав Поживанов.

Фахівець упевнений, що такі дії мера Києва будуть цікаві для ДБР. Вони повинні дізнатися, чому ціна зросла у три рази.

"Маючи ось такі цифри, я думаю, для Державного бюро розслідувань це буде додаткові факти і дивитися, як, що, куди і чому відбувалося збільшення. Особливо, якщо взяти, що вартість деяких товарів у зв'язку з зміцненням гривні і падінням курсу долара, навпаки, я очікував, що буде йти зниження.", - уклав експерт.

Раніше ми повідомляли, що реконструкція Шулявського мосту знову подорожчала, рахунок пішов на мільярди.

Вартість будівництва Шулявського мосту зросла приблизно в 3 рази і це не останнє подорожчання. Виглядає так, ніби чиновники розпилюють бюджетні кошти, збільшуючи свої апетити.

Про це заявив Олександр Федоренко, голова Київської міської організації політичної партії «Громадське рух Миколи Томенка «Рідна країна». Він упевнений, що правоохоронці повинні перевірити законність реконструкції.

Нагадаємо, експерт виніс суворий вердикт Кличко і Микитасю

А ще Politeka писала, що Кличко довів до сказу будівництвом Шулявського мосту, це остання крапля

Також Politeka повідомляла, що Джокер показав, як Микитась будував корупційні схеми з Кличком через Спасибко і Комарницького



