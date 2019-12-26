У четвер, 26 грудня українську столицю сколихнула стрілянина серед білого дня

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію "Київ Оперативний" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На ринку "Виноградар" у Києві невідомі вискочили з автівки й відкрили вогонь. Одна з куль втрапила жінці у голову. Відомо, що нападники стріляли із пістолета гумовими кулями.

Поцілили зловмисники в голову жінці, віком близько 60 років:

«Вона стояла біля пункту обміну валют». Наразі потерпілу у важкому стані доставили у лікарню.

Деталі інциденту з'ясовуються, на місці багато поліції, територія оточена.

Щойно на ринку "Виноградар" невідомі під'їхали на автівці, з якої здійснили постріл у бік жінки (близько 60 років), яка саме знаходилася біля пункту обміну валют. Куля потрапила жінці у голову. Наразі відомо, що стріляли із пістолета гумовими кулями. На щастя, жива, забрали до лікарні. Зараз встановлюються всі обставини події. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Як повідомлялося раніше, увечері в неділю, 1 грудня, в Києві невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівській.

«У центрі стріляли в Range Rover з дитиною всередині», – свідчить напис під відео.

В 17:30 на місці вже працювали правоохоронці. У місті запровадили оперативний план «Сирена» з пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.

З водійської сторони на передньому бічному склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Найімовірніше, це батько сімейства. На його тілі було видно краплі крові.

За станом на 17:45 мертва дитина ще перебуває в машині. Поки невідомо, хлопчик це або дівчинка. Правоохоронці оточили все навколо стрічкою і опитують свідків того, що сталося. Був це якийсь конфлікт або умисний замах поки невідомо. Слідство триває.

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