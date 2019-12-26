У четвер, 26 грудня українську столицю сколихнула стрілянина серед білого дня
Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію "Київ Оперативний" (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На ринку "Виноградар" у Києві невідомі вискочили з автівки й відкрили вогонь. Одна з куль втрапила жінці у голову. Відомо, що нападники стріляли із пістолета гумовими кулями.
Поцілили зловмисники в голову жінці, віком близько 60 років:
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Деталі інциденту з'ясовуються, на місці багато поліції, територія оточена.
Як повідомлялося раніше, увечері в неділю, 1 грудня, в Києві невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівській.
«У центрі стріляли в Range Rover з дитиною всередині», – свідчить напис під відео.
В 17:30 на місці вже працювали правоохоронці. У місті запровадили оперативний план «Сирена» з пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.
З водійської сторони на передньому бічному склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Найімовірніше, це батько сімейства. На його тілі було видно краплі крові.
За станом на 17:45 мертва дитина ще перебуває в машині. Поки невідомо, хлопчик це або дівчинка. Правоохоронці оточили все навколо стрічкою і опитують свідків того, що сталося. Був це якийсь конфлікт або умисний замах поки невідомо. Слідство триває.
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