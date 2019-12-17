Мер Києва Віталій Кличко збирається балотуватися на місцевих виборах, хоча саме місто знаходиться в жалюгідному стані

Як повідомляє Politeka, про це заявив телеведучий програми «Недобрий вечір» Ігор Лесев (щоб просмореть відео, доскролльте до кінця).

«Через рік місцеві вибори. А місто останній раз в такому го*не було під час Батиєвої навали. І Кличко, звичайно ж, це бомбить. Адже є всі підстави вважати, що киян він залюбив до прощання. І от Віталік нам презентує нову програму. Місто майбутнього. Знаєте, дуже якісна презентація. Якби мені показали Бухарест, де я ніколи не був, я б здивувався. Ух ти, су*іни румунські діти», - зазначив він.

При цьому Лесев розповів, що презентація «нового Києва» від Кличка досить якісна. Проте в реальності все виглядає абсолютно по-іншому.

«Ось я днями купив шаурму на Львівській площі. А потім 15 хвилин хитався по підворіттях, шукаючи, куди б викинути серветки. Я багато тупі пояснення можу переварити. Метро не будують – тому що дорого. Ями на дорогах – тому що погода підступна. Мости ламаються, тому що ліниві. Вони втомлюються. А машини топляться, тому що зливову каналізацію радянські. Прокляте спадщина совка. А дітей у школах вище норми, не тому що нових шкіл не будується, а тому що понаїхали. Але що з сміттєвими баками? Це що, дороге задоволення? Як можна презентувати місто майбутнього і одночасно будувати циганський табір? Місто зас*ан у смітті. І одночасно в місті немає сміттєвих урн», - підкреслив він.

Окремої уваги, стверджує Лесев, заслуговують «вічні» пробки в Києві.

«Я, наприклад, по 4 години в день в середньому проводжу за кермом. Пробки в місті навіть у вихідні. Громадський транспорт їде в такому ж темпі. Метро в місті відстало в своєму розвитку вже на 30 років. Воно не виконує свої функції зручного і швидкого транспорту. Постійні перебої з водою і теплом. Постійно якісь аварійні роботи», - уточнив він.

Як повідомлялося раніше, Віталій Кличко просто не помічає, у що перетворився Київ за роки його роботи на посаді міського голови. Про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесев. За словами журналіста, на днях у нього була можливість взяти участь в програмі, яку відвідав Кличко, і задати мерові столиці питання.

«І я його запитав про місії. Що він ще хоче зробити з нашого міста? Кличко, до речі, дуже образився. Став уточнювати моє ім'я. Йому дуже не сподобався епітет «смітник», — розповів журналіст.

При цьому він пояснив, що не шукає в Києві тільки погане. Просто саме смітник журналіст бачить насамперед, виходячи зі свого будинку.

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