Люди не шкодували нічого

У київському метро обурені пасажири виламали турнікети та огорожі через скасування оплати картами



НП у столичній підземці відбулася у понеділок, 16 грудня. Про неї повідомляє телеграм-канал «ХК».

У повідомленні зазначається, що інцидент стався на станції «Площа Льва Толстого». Там працівники метрополітену вирішили відключити можливість оплати проїзду банківською картою.

Через це на станції утворився величезна натовп народу, який не міг потрапити на потрібні їм поїзда. Не зумівши добитися вирішення проблеми, незадоволені люди виламали турнікети разом з огорожею.

В повідомленні подію порівнюють з льодовим побоїщем і називають «привітанням пасажирів з Новим роком» від київського метрополітену.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві, на станції метро Оболонь, у четвер, 28 листопада, молодий чоловік влаштував дивний дебош.

Молодий чоловік з невідомих причин почав кидати в працівників метрополітену скляні пляшки. Заспокоїти бешкетника, який влаштував переполох, вдалося на одразу. Довелося викликати поліцію на місце події. Для того, щоб затримати молодика, довелося задіяти чотири людини.

Невідомо, що стало причиною такої поведінки. Люди в коментарях зазначили, що таких людей не можна підпускати до пасажирів.

Також повідомлялося, що в Києві біля виходу зі станції метро «Контрактова площа» сталася НП з поножовщиною. Одного з пасажирів метро порізали ножем.

Між двома чоловіками в метро на вищезазначеній станції сталася бійка, поліцейські прийшли в самий її розпал, один з учасників кинувся тікати з місця інциденту, але його затримали. Ним виявився, якщо не призвідник, то саме той, хто поранив іншого пасажира.

На місце прибула карета швидкої допомоги. Потерпілий, який повідомив, що на нього напали й поранили ножем у плече, відправився в лікарню.

Криміналісти на місці НП вилучили ніж і направили знаряддя на експертне дослідження. Розпочато кримінальне провадження. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, у разі доведення провини 34-річного киянина, йому загрожує до семи років позбавлення волі:

Нагадаємо, НП у метро Києва: з'їхалися вибухотехніки і поліція.

Як повідомляла Politeka, НП в метро Києва: чоловік влаштував переполох, з'явилося відео інциденту.

Також Politeka писала, що кривава НП сталася в метро Києва, поліція злетілася на місце різанини.