Графики отключения света в Киевской области на 17 июня будут действовать через проведение профилактических и ремонтных работ.

В Киевской области 17 июня вводятся плановые графики отключения света, которые охватят ряд населённых пунктов и сотни адресов, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Киевской области на 17 июня будут действовать из-за проведения профилактических и ремонтных работ на электросетях. Специалисты осуществляют техническое обслуживание оборудования, обновление инфраструктуры и мероприятия по повышению надежности энергосистемы региона.

Графики будут действовать в селе Харькивци, где с 08:30 до 20:00 электроэнергию будут выключать по ряду адресов:

Сонячна: 28; 32; 33А



В селе Мазинкы электроснабжение будет временно ограничено в течение суток - с 08:30-20:00 . Без света останутся жители отдельных улиц:

Альтыцька: 1; 10; 100; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24А; 25; 27; 29; 2А; 3; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 59; 6; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 7; 70; 73; 74; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 81; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93А; 94; 94 ТП-571; 98

Вышнева: 1; 10; 12А; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 3; 4; 6; 7; 8; 9

Зарична: 1; 12; 2; 3; 4; 5; 8

Левадня: 1; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 4; 5; 7; 9

Лугова: 1; 2; 3

Мыру: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 20; 20а; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 35 ТП-60; 37; 39; 39-А; 39-Б; 39-В; 39-Г; 4; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 7; 8; 9

Полиська: 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2 ТП-627; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41А; 42; 43; 43 ТП-96; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 8; 9

Польова: 10; 11; 12; 13; 14; 141; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24А; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Украинкы Леси: 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 3; 4; 6; 7; 8; 9

Центральна: 1; 10; 103; 107; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 18-А; 19; 1А; 1-А; 2; 20; 21; 22; 23А; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 55_ТП-59; 56; 59; 6; 61; 63; 65; 69; 7; 73; 79; 8; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 95; 97

Шевченка: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 1А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 31/а; 33; 34; 35; 36; 4; 40; 42; 5; 6; 7; 8; 9

пров. Альтыцькый: 1; 2; 3; 4

пров. Шевченка: 1; 2; 7

Дополнительно в городе Переяслави с 09:00 до 20:00 предусмотрены отдельные локальные отключения по адресам:

Богуна Ивана: 1; 10; 11/В; 12; 15; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 9А

Героив Днипра: “гайок”; 100; 101; 102; 103; 103А; 104; 105; 105/А; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 113; 113А; 113в; 114; 115; 116; 117В; 118; 119; 120; 120/30; 120/г; 120А; 121; 130; 131; 200; 39/1; 41; 43; 43А; 45А; 46а; 47; 48; 48А; 49; 49А; 50; 50зупинка; 51; 52А; 53; 55; 55Б; 56; 57А; 58; 58а; 59; 59А; 59Б; 59В; 60; 60А; 61; 61 маг.зуп; 61А; 62; 63; 63А; 64; 65; 65А; 66; 67; 67А; 68; 69; 69А; 70а; 71А; 71Б; 71В; 72; 73; 73А; 74; 74а; 75; 76; 77; 77А; 78А; 78Б; 80; 81; 82; 82А; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 94а; 96; 97; 97А; 97В; 98; 99; гайок; гайок 10; діл.5; Карань; ст Гайок

Губаря Олександра: 1; 10; 10А; 12; 12А; 12Б; 13; 14А; 15; 16; 18; 18 В; 19; 2; 20; 22; 22А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Дибровна: 7; 9/а

Зарична: 1; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 1А; 2; 21; 23; 25; 3; 5; 6; 9

Каранська: 19; 23; 25

Коваленка Ивана: 2; 4; 6; 8

Лесыка: 1; 13; 15; 19; 19 А; 2/б; 24; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 8; 9

Набережна: 11А; 19; 27

Нызынна: 13; 15; 3; 7; 9

Новоселыцька: 1; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 2; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 2А; 3; 32; 33; 35; 37; 4; 45; 47; 48; 49; 5; 50; 55; 57; 61б; 7; 8; 9

Обизна: 17

Правыка Володымыра: 1; 10; 11А; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 21; 3; 4; 5А; 6; 7; 7А; 8; 8а; 9

Прыбережна: 1; 11; 12/1; 13; 17; 19; 1а; 21; 21А; 27; 27А; 2А; 3; 3Г; 3Д; 5; 7; 9

Святкова: 2А

Степова: 10; 14; 2; 6

Сулымы Ивана Гетьмана: 12; 13; 16; 17; 18; 19/1; 22

Трахтемыривська: 1; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 17; 17А; 18; 19; 1А; 2; 20; 22; 23; 24; 25А; 26; 26А; 28; 29; 3; 30; 30-А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 3А; 4; 40; 40а; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 5; 51/2; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 7; 8; 9; 9А

Хутірська: 12; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 22; 22-А; 23; 3; 32; 4; 5; 7

Чорногора Виталия: 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 1А; 1-Б; 2; 20; 21; 21А; 21-А; 22; 23; 25; 25А; 27; 27А; 29; 2А; 2Д; 3; 31; 31-А; 33; 35; 37; 39; 4; 41; 45А; 47; 49; 5; 51; 5А; 6; 6А; 6Б; 7; 7А; 8А; 9

Чубукы: 1

Яблунева: 4; 8а

пров. Олександра Губаря: 11; 22.

Источник: Переяславської міської територіальної громади

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