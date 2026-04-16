Новый график движения поездов из Киева предполагает появление 8 дополнительных региональных составов в популярных направлениях, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", новый график движения поездов из Киева предусматривает пассажирские составы, соединяющие столицу с Гребенкой, Нежином и Конотопом.

Именно в этих направлениях традиционно фиксируется значительный пассажиропоток, особенно в утренние и вечерние часы.

С 16 апреля ежедневно начали курсировать №884 Киев-Волынский – Гребенка с отправлением в 17:14 и прибытием в 20:08, а также №898 Киев-Волынский – Нежин, отправляющийся в 18:09 и прибывающий в 20:15.

Уже с 17 апреля к ним добавятся рейсы, среди которых №881 Гребенка – Киев-Волынский с отправлением в 05:06 и прибытием в 07:45, №882 Киев-Волынский – Гребенка с отправлением в 08:38 и прибытием в 11:19.

А также №883 Гребенка – Киев-Волынский с рейсом в 13:53 и прибытием в 16:35.

Кроме того, в новый график движения поездов из Киева включили рейс №893 Конотоп – Киев-Пассажирский, который отправляется в 04:05 и прибывает в 07:17, и №894 Киев-Пассажирский – Нежин с отправлением в 08:19 и прибытием в 10:14.

Также будет курсировать №897 Нежин – Киев-Волынский, который отправляется в 12:55 и прибывает в 14:58. В то же время, с 16 апреля возобновили курсирование пригородного №6920 Киев-Волынский – Нежин, который курсирует по будням с отправлением в 17:00 и прибытием в 20:04.

Кроме этого, с 19 апреля №7042 Фастов-1 – Киев-Пассажирский будет отправляться в 15:21 вместо 15:24. Вместе с запуском новых рейсов часть дублирующих пассажирских составов была снята с расписания.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальность рейсов перед поездкой, поскольку изменения касаются не только дополнительных маршрутов, но уже привычных сообщений.

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.