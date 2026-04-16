Дефицит продуктов в Киевской области усиливается из-за сокращения предложения качественного яблока, постепенно исчезающего из хранилищ.

Дефицит продуктов в Киевской области фиксируют на фоне роста импорта минеральных удобрений, который в первом квартале 2026 года достиг 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний показатель на 13%, передает Politeka.

Несмотря на увеличение объемов поставок, баланс спроса и предложения на аграрном рынке остается напряженным.

По оценкам аналитиков, расширение импортных потоков не полностью перекрывает потребности сельскохозяйственных производителей. Среди ключевых факторов называют активное расширение посевных площадей, сезонное повышение потребления весенним периодом, а также логистические задержки и колебания мировых цен. Дополнительно влияет ограниченный внутренний производственный ресурс, не позволяющий быстро компенсировать недостаток.

В результате аграрные предприятия вынуждены корректировать расходы и отчасти переходить на альтернативные каналы обеспечения. Специалисты предупреждают, что ситуация может сказаться на стабильности урожайности в 2026 году и общей устойчивости продовольственного сектора.

Отдельно на потребительском рынке фиксируются изменения во фруктовом сегменте. Дефицит продуктов в Киевской области усиливается из-за сокращения предложения качественного яблока, постепенно исчезающего из хранилищ.

По данным отраслевых обзоров, значительная часть прошлогоднего урожая закладывалась на хранение уже в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные характеристики. Дополнительно часть хозяйств не применяла технологии регулирования созревания, поэтому продукция быстрее теряет пригодность для реализации.

На этом фоне уменьшаются запасы кондиционного яблока, а предложение рынка сужается. Эксперты ожидают дальнейшего ценового роста и повышения погрузки на розничный сегмент.

Джерело: agrotimes, io.ua

