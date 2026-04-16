Дефіцит продуктів у Київській області посилюється через скорочення пропозиції якісного яблука, яке поступово зникає зі сховищ.

Дефіцит продуктів у Київській області фіксують на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який у першому кварталі 2026 року досяг 1,2 млн тонн і перевищив минулорічний показник на 13%, передає Politeka.

Попри збільшення обсягів постачання, баланс попиту та пропозиції на аграрному ринку залишається напруженим.

За оцінками аналітиків, розширення імпортних потоків не перекриває повністю потреби сільськогосподарських виробників. Серед ключових чинників називають активне розширення посівних площ, сезонне підвищення споживання у весняний період, а також логістичні затримки та коливання світових цін. Додатково впливає обмежений внутрішній виробничий ресурс, що не дозволяє швидко компенсувати нестачу.

У результаті аграрні підприємства змушені коригувати витрати та частково переходити на альтернативні канали забезпечення. Фахівці попереджають, що така ситуація може позначитися на стабільності врожайності у 2026 році та загальній стійкості продовольчого сектору.

Окремо на споживчому ринку фіксуються зміни у фруктовому сегменті. Дефіцит продуктів у Київській області посилюється через скорочення пропозиції якісного яблука, яке поступово зникає зі сховищ.

За даними галузевих оглядів, значна частина торішнього врожаю закладалася на зберігання вже у перезрілому стані, що погіршило товарні характеристики. Додатково частина господарств не застосовувала технології регулювання достигання, через що продукція швидше втрачає придатність для реалізації.

На цьому тлі зменшуються запаси кондиційного яблука, а ринкова пропозиція звужується. Експерти очікують подальшого цінового зростання та підвищення навантаження на роздрібний сегмент.

Джерело: agrotimes, io.ua

