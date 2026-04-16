Новий графік руху поїздів з Києва передбачає появу 8 додаткових регіональних складів на популярних напрямках, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів з Києва передбачає пасажирські склади, які з’єднуватимуть столицю з Гребінкою, Ніжином та Конотопом.

Саме на цих напрямках традиційно фіксується значний пасажиропотік, особливо у ранкові та вечірні години.

З 16 квітня щоденно почали курсувати №884 Київ-Волинський – Гребінка з відправленням о 17:14 і прибуттям о 20:08, а також №898 Київ-Волинський – Ніжин, який вирушає о 18:09 і прибуває о 20:15.

Вже з 17 квітня до них додадуться рейси, серед яких №881 Гребінка – Київ-Волинський з відправленням о 05:06 та прибуттям о 07:45, №882 Київ-Волинський – Гребінка з відправленням о 08:38 і прибуттям о 11:19.

А також №883 Гребінка – Київ-Волинський з рейсом о 13:53 і прибуттям о 16:35.

Окрім цього, в новий графік руху поїздів з Києва включили рейс №893 Конотоп – Київ-Пасажирський, який вирушає о 04:05 та прибуває о 07:17, і №894 Київ-Пасажирський – Ніжин з відправленням о 08:19 та прибуттям о 10:14.

Також курсуватиме №897 Ніжин – Київ-Волинський, що вирушає о 12:55 і прибуває о 14:58. Водночас, з 16 квітня відновили курсування приміського №6920 Київ-Волинський – Ніжин, який курсує у будні дні з відправленням о 17:00 та прибуттям о 20:04.

Окрім цього, з 19 квітня №7042 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправлятиметься о 15:21 замість 15:24. Разом із запуском нових рейсів частину дублюючих пасажирських складів зняли з розкладу.

Пасажирам рекомендують перевіряти актуальність рейсів перед поїздкою, оскільки зміни стосуються не лише додаткових маршрутів, а й уже звичних сполучень.

Останні новини України:

