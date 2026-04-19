Новая система оплаты за проезд в Киевской области должна изменить способ расчета для всех категорий пассажиров, включая льготников, сообщает Politeka.

Как информируют в местных СМИ, в Белой Церкви Киевской области постепенно внедряется новая система оплаты за проезд. Она предполагает использование валидаторов и новых подходов к учету поездок.

Как стало известно, 10 февраля исполнительный комитет городского совета утвердил технические требования и организационные решения по запуску новой автоматизированной системы учета оплаты проезда в Киевской области.

В городе постепенно готовятся к установлению валидаторов, через которые будет производиться регистрация поездок и расчет за билеты.

После внедрения обновленного механизма пассажиры смогут пользоваться транспортной картой в двух форматах.

Она может быть физической, оформляемой через управление социальной защиты, или цифровой в виде мобильного приложения.

Все операции по регистрации поездок планируется осуществлять через валидаторы, которые должны уменьшить количество спорных ситуаций в транспорте и сделать учет более прозрачным.

Нововведения также подразумевают изменения для льготных категорий населения. В Белой Церкви проживает около 50 тысяч льготников, относящихся к 26 категориям.

Количество бесплатных поездок для каждой из них будет определяться отдельно в зависимости от бюджетных возможностей и решений местных депутатов.

Отдельно говорится, что перевозчикам будут компенсировать расходы на основе ежемесячных актов, что должно снизить количество конфликтов между водителями и пассажирами во время поездок.

