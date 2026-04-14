График отключения с 15 по 29 апреля в Киеве предполагает временное отсутствие горячей воды для жителей нескольких жилых массивов.

График отключения воды с 15 по 29 апреля в Киеве связан с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, которые приступят на следующей неделе в Днепровском районе, сообщает Politeka.

Речь идет о плановых работах, которые проводятся ежегодно для подготовки инфраструктуры к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Коммунальщики будут проверять сети на прочность и плотность с помощью повышенного давления, что позволяет выявить слабые места и предотвратить аварии в холодный период.

По информации Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго", горячее водоснабжение временно исчезнет в зонах теплоснабжения ТЭЦ-6 и районной котельной "Воскресенка".

График отключения воды с 15 по 29 апреля в Киеве коснется жителей жилых массивов "Радужный", "Кибальчича", "Воскресенка", "Северо-Броварской" и "Куликово поле".

Именно здесь будут проходить основные испытания тепловых сетей. Работы будут продолжаться в указанный период. Начало запланировано с 8:00 15 апреля 2026, а завершение ожидается в 24:00 29 апреля 2026 года.

За это время горячее водоснабжение будет отсутствовать, после чего его должны восстановить в штатном режиме.

В предприятии отмечают, что график отключения воды с 15 по 29 апреля в Киеве является необходимым шагом для стабильной работы всей системы теплоснабжения.

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой почти всю столицу. В его состав входят ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, теплоснабжающие станции СТ-1, СТ-2, "Беличи" и "Позняки", а также десятки районных котельных и разветвленные теплосети протяженностью 2,7 тыс. км.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.