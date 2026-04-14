В Киеве с 13 по 28 апреля меняется новый график движения транспорта из-за ремонта инфраструктуры городской электрички, передает Politeka.

Речь идет о работе системы Kyiv City Express, где идет обновление на станции Святошино. Поэтому часть рейсов временно убирают из расписания, а отдельные направления корректируют в утренние и вечерние часы.

Фактически изменения касаются как кольцевых маршрутов, так и сообщений через ключевые узлы. В период работ частично отменены вечерние рейсы на отрезке Дарница – Святошино через Почайну: Б24 (21:37–22:28) и Б25 (22:37–23:28). Также убран утренний рейс А02 (05:44–06:36) в направлении Святошин – Почайна – Дарница.

Отдельно ограничения затрагивают сообщение через станцию ​​Вокзальная. Здесь не будут курсировать вечерние поезда А24 (21:46–22:34) и А25 (22:46–23:34), а также утренний Б02 (05:38–06:27) в направлении Святошино – Вокзальная – Дарница.

В компании объясняют, что подобные действия связаны с модернизацией путей и повышением надежности перевозок. Именно поэтому новый график движения транспорта в Киеве адаптирован под технические работы, чтобы минимизировать влияние пассажиров.

Дополнительно напоминается, что система переходит к формату городской транспортной интеграции. С 1 января 2026 года билет в вагоне уже не продается, а оплата производится по принципу метро или трамвая — до начала поездки.

Кроме того, в Киевской области также сообщалось о новой системе оплаты за проезд.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области также предусматривает ежемесячное возмещение средств перевозчикам на основе актов, что уменьшит конфликты и спорные ситуации в транспорте.

