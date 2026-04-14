У Києві з 13 по 28 квітня змінюється новий графік руху транспорту через ремонт інфраструктури міської електрички, передає Politeka.

Йдеться про роботу системи Kyiv City Express, де триває оновлення на станції Святошин. Через це частину рейсів тимчасово прибирають із розкладу, а окремі напрямки коригують у ранкові та вечірні години.

Фактично зміни стосуються як кільцевих маршрутів, так і сполучення через ключові вузли. У період робіт частково скасовано вечірні рейси на відрізку Дарниця – Святошин через Почайну: Б24 (21:37–22:28) і Б25 (22:37–23:28). Також прибрано ранковий рейс А02 (05:44–06:36) у напрямку Святошин – Почайна – Дарниця.

Окремо обмеження зачіпають сполучення через станцію Вокзальна. Тут не курсуватимуть вечірні поїзди А24 (21:46–22:34) та А25 (22:46–23:34), а також ранковий Б02 (05:38–06:27) у напрямку Святошин – Вокзальна – Дарниця.

У компанії пояснюють, що такі дії пов’язані з модернізацією колій та підвищенням надійності перевезень. Саме тому новий графік руху транспорту в Києві адаптований під технічні роботи, щоб мінімізувати вплив на пасажирів.

Додатково нагадується, що система поступово переходить до формату міської транспортної інтеграції. З 1 січня 2026 року квиток у вагоні вже не продається, а оплата здійснюється за принципом метро або трамвая — до початку поїздки.

Крім того, в Київській області також повідомляли про нову систему оплати за проїзд.

Нова система оплати за проїзд у Київській області також передбачає щомісячне відшкодування коштів перевізникам на основі актів, що зменшить конфлікти та спірні ситуації у транспорті.

