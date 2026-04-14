Графік відключення з 15 по 29 квітня у Києві передбачає тимчасову відсутність гарячої води для мешканців кількох житлових масивів.

Графік відключення води з 15 по 29 квітня у Києві пов’язаний із проведенням гідравлічних випробувань теплових мереж, які розпочнуть наступного тижня у Дніпровському районі, повідомляє Politeka.

Йдеться про планові роботи, які проводять щороку для підготовки інфраструктури до опалювального сезону 2026-2027 рр.

Комунальники перевірятимуть мережі на міцність та щільність за допомогою підвищеного тиску, що дозволяє виявити слабкі місця та запобігти аваріям у холодний період.

За інформацією Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з посиланням на КП "Київтеплоенерго", гаряче водопостачання тимчасово зникне у зонах теплопостачання ТЕЦ-6 та районної котельні "Воскресенка".

Графік відключення води з 15 по 29 квітня у Києві торкнеться мешканців житлових масивів "Райдужний", "Кибальчича", "Воскресенка", "Північно-Броварський" та "Куликове поле".

Саме тут проходитимуть основні випробування теплових мереж. Роботи триватимуть у визначений період. Початок заплановано з 8:00 15 квітня 2026 року, а завершення очікується о 24:00 29 квітня 2026 року.

Упродовж цього часу гаряче водопостачання буде відсутнє, після чого його мають відновити у штатному режимі.

У підприємстві наголошують, що графік відключення води з 15 по 29 квітня у Києві є необхідним кроком для стабільної роботи всієї системи теплопостачання.

КП "Київтеплоенерго" забезпечує теплом і гарячою водою майже всю столицю. До його складу входять ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, теплопостачальні станції СТ-1, СТ-2, "Біличі" та "Позняки", а також десятки районних котелень і розгалужені тепломережі протяжністю 2,7 тис. км.

