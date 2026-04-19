Нова система оплати за проїзд у Київській області впроваджується в межах рішення міської влади щодо цифровізації транспортних розрахунків.

Нова система оплати за проїзд у Київській області має змінити спосіб розрахунку для всіх категорій пасажирів, включно з пільговиками, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевих ЗМІ, в Білій Церкві Київської області поступово впроваджують нову систему оплати за проїзд. Вона передбачає використання валідаторів та нових підходів до обліку поїздок.

Як стало відомо, 10 лютого виконавчий комітет міської ради затвердив технічні вимоги та організаційні рішення для запуску нової автоматизованої системи обліку оплати проїзду в Київській області.

У місті поступово готуються до встановлення валідаторів, через які здійснюватиметься реєстрація поїздок та розрахунок за квитки.

Після впровадження оновленого механізму, пасажири зможуть користуватися транспортною карткою у двох форматах.

Вона може бути фізичною, яку оформлюють через управління соціального захисту, або цифровою у вигляді мобільного додатку.

Усі операції з реєстрації поїздок планують здійснювати через валідатори, що мають зменшити кількість спірних ситуацій у транспорті та зробити облік більш прозорим.

Нововведення також передбачають зміни для пільгових категорій населення. У Білій Церкві проживає близько 50 тисяч пільговиків, які належать до 26 категорій.

Кількість безкоштовних поїздок для кожної з них визначатимуть окремо, залежно від бюджетних можливостей та рішень місцевих депутатів.

Окремо зазначається, що перевізникам компенсуватимуть витрати на основі щомісячних актів, що має знизити кількість конфліктів між водіями та пасажирами під час поїздок.

Останні новини України:

