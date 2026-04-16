Новый график движения кольцевой электрички в Киеве вводится в период с 13 по 28 апреля из-за активной фазы ремонта на железнодорожной станции Святошино, сообщает Politeka.

Как информируют в Kyiv City Express, часть утренних и вечерних рейсов в это время не будет курсировать, что коснется обоих направлений движения кольцевой электрички.

Новый график в Киеве прежде всего касается участка через Почайну. В частности, с 13 по 27 апреля отменены вечерние рейсы №7347 с отправлением в 21:37 и №7349 в 22:37 по маршруту Дарница-Святошин.

Также с 14 по 28 апреля временно не будет курсировать утренний рейс №7302 в 05:44, который следует по маршруту Святошино-Почайная-Дарница.

На другом участке через Вокзальную ограничения также затрагивают вечерние и утренние рейсы. В период с 13 по 27 апреля отменены поезда №7447 в 21:46 и №7449 в 22:46 в направлении Дарница-Святошин.

Кроме этого, с 14 по 28 апреля не будет осуществляться рейс №7402 в 05:38 по маршруту Святошино-Вокзальная-Дарница.

Следует учесть, что новый график движения электричек в Киеве будет действовать только на время проведения ремонтных работ. После их завершения куосирование поездов будет восстановлено в полном объеме.

В компании подчеркивают, что эти ограничения необходимы для обновления инфраструктуры, что в будущем должно повысить надежность перевозок.

Пассажиров призывают заранее планировать свои поездки и проверять актуальное расписание, ведь изменения затрагивают как утренние, так и поздние рейсы. Особенно это важно для местных жителей, которые пользуются электропоездами каждый день.

