Новий графік руху електричок у Києві передбачає тимчасові обмеження для окремих рейсів через проведення ремонтних робіт.

Новий графік руху кільцевої електрички у Києві запроваджують у період з 13 по 28 квітня через активну фазу ремонту на залізничній станції Святошин, повідомляє Politeka.

Як інформують у Kyiv City Express, частина ранкових і вечірніх рейсів у цей час не курсуватиме, що торкнеться обох напрямків руху кільцевої електрички.

Новий графік у Києві, насамперед, стосується ділянки через Почайну. Зокрема, з 13 по 27 квітня скасовано вечірні рейси №7347 з відправленням о 21:37 та №7349 о 22:37 за маршрутом Дарниця-Святошин.

Також з 14 по 28 квітня тимчасово не курсуватиме ранковий рейс №7302 о 05:44, який прямує за маршрутом Святошин-Почайна-Дарниця.

На іншій ділянці, через Вокзальну, обмеження також зачіпають вечірні та ранкові рейси. У період з 13 по 27 квітня скасовано поїзди №7447 о 21:46 та №7449 о 22:46 у напрямку Дарниця-Святошин.

Окрім цього, з 14 по 28 квітня не здійснюватиметься рейс №7402 о 05:38 за маршрутом Святошин-Вокзальна-Дарниця.

Варто врахувати, що новий графік руху електричок у Києві діятиме лише на час проведення ремонтних робіт. Після їх завершення куосування поїздів відновлять у повному обсязі.

У компанії підкреслюють, що ці обмеження необхідні для оновлення інфраструктури, що у майбутньому має підвищити надійність перевезень.

Пасажирів закликають заздалегідь планувати свої поїздки та перевіряти актуальний розклад, адже зміни торкаються як ранкових, так і пізніх рейсів. Особливо це важливо для тих місцевих жителів, які користуються електропоїздами щодня.

Останні новини України:

