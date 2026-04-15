Новый график движения поездов из Киева предполагает появление дополнительного сообщения в одном из направлений из-за повышенного спроса на билеты.

Новый график движения поездов из Киева учитывает увеличение пассажиропотока и предусматривает запуск нового состава в закарпатском направлении, сообщает Politeka.

Перевозчик уже анонсировал, что с 18 апреля планируется назначение дополнительного пассажирского состава №237/238 "Киев-Ужгород", который будет курсировать с периодичностью через день.

В "Укрзализныце" отметили, что более 500 билетов появятся в продаже уже на этой неделе, что должно частично разгрузить популярное направление.

Подробный график движения нового поезда из Киева пока не обнародован, однако известно, что подобный состав уже курсировал раньше. В зимний период он отправлялся из столицы в 17.05 и прибывал в Ужгород в 7.35.

В обратном направлении рейс отправлялся в 17:46. Ожидается, что и в этот раз маршрут останется схожим. Он проходил через ключевые города, в том числе Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

На территории Закарпатской области экспресс останавливался в Воловце, Сваляве, Мукачево и Бате. Стоит отметить, что новый график движения поездов из Киева формируется с учетом реально растущего весной спроса пассажиров.

Поэтому перевозчик оперативно реагирует на увеличение количества желающих путешествовать в западном направлении. В компании подчеркивают, что дополнительные рейсы помогают избежать дефицита билетов в пиковые периоды.

Кроме запуска нового экспресса, перевозчик продолжает совершенствовать сервис в уже имеющихся рейсах. В частности, стало известно о расширении доступа к интернету в поездах дальнего сообщения.

После внедрения Wi Fi в поездах категории "Интерсити" такая услуга появилась и во флагманском поезде "Гуцульщина", курсирующем по маршруту "Киев-Рахив".

Пассажирам этого рейса теперь доступен интернет, при этом первые 10 минут пользования предоставляются бесплатно.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.