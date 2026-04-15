Новий графік руху поїздів з Києва передбачає появу додаткового сполучення у одному з напрямків через підвищений попит на квитки.

Новий графік руху поїздів з Києва враховує збільшення пасажиропотоку та передбачає запуск нового складу у закарпатському напрямку, повідомляє Politeka.

Перевізник вже анонсував, що з 18 квітня планується призначення додаткового пасажирського складу № 237/238 "Київ -Ужгород", який курсуватиме з періодичністю через день.

В "Укрзалізниці" зазначили, що понад 500 квитків з’являться у продажу вже цього тижня, що має частково розвантажити популярний напрямок.

Наразі детальний графік руху нового поїзда з Києва ще не оприлюднений, однак відомо, що подібний склад уже курсував раніше. У зимовий період він відправлявся зі столиці о 17:05 та прибував до Ужгорода о 7:35.

У зворотному напрямку рейс вирушав о 17:46. Очікується, що і цього разу маршрут залишиться схожим. Він проходив через ключові міста, серед яких Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

На території Закарпатської області експрес зупинявся у Воловці, Сваляві, Мукачеві та Батьові. Варто зазначити, що новий графік руху поїздів з Києва формується з урахуванням реального попиту пасажирів, який традиційно зростає навесні.

Саме тому перевізник оперативно реагує на збільшення кількості охочих подорожувати у західному напрямку. У компанії підкреслюють, що додаткові рейси допомагають уникнути дефіциту квитків у пікові періоди.

Окрім запуску нового експреса, перевізник також продовжує вдосконалювати сервіс у вже наявних рейсах. Зокрема, стало відомо про розширення доступу до інтернету у поїздах далекого сполучення.

Після впровадження Wi Fi в поїздах категорії "Інтерсіті" така послуга з’явилася і у флагманському поїзді "Гуцульщина", який курсує за маршрутом "Київ-Рахів".

Пасажирам цього рейсу тепер доступний інтернет, при цьому перші 10 хвилин користування надаються безкоштовно.

