Дешевые дома в Киевской области интересуют покупателей, которые ищут максимально доступные варианты для дачи или постоянного проживания.

Самые дешевые дома в Киевской области представлены как компактными дачами, так и более оборудованными частными жилищами, сообщает Politeka.

Самые дешевые дома в Киевской области можно найти на платформе OLX.

На рынке появился вариант современного компактного жилья площадью 54 м², которое позиционируется как полностью готовое к заселению.

Речь идет о небольшом доме с продуманным внутренним пространством, где предусмотрена отдельная спальня, кухонная зона и санузел. Владельцы подчеркивают, что помещение светлое благодаря большим окнам и высокому потолку.

Интерьер выполнен в простом современном стиле без лишних деталей. Дом предлагается как уже укомплектованный вариант, который можно установить и использовать сразу после приобретения.

Кроме того, на рынке доступно предложение дачной недвижимости в Чепелеевке за 48 000 грн. Участок имеет площадь около 12 соток. На территории находится небольшой деревянный домик и дополнительные хозяйственные элементы.

Объект выглядит скорее как вариант сезонного использования или постепенного обустройства под собственные нужды.

Несмотря на скромные размеры, он расположен в тихой местности, что может являться важным фактором для покупателей, ищущих спокойствие за пределами городской суеты.

Еще одно объявление – дом в селе Горностайполь Вышгородского района за 99 тысяч гривен. Общая площадь объекта составляет 28,7 м2, а земельный участок охватывает 16 соток.

Жилье деревянное и нуждается в завершающих работах, однако уже подключены базовые коммуникации, в частности электроснабжение и газ, а также централизованное водоснабжение, которое выведено во двор.

Добраться до Киева можно примерно в 104 км, также есть транспортное сообщение в виде маршруток, курсирующих несколько раз в день.

Самые дешевые дома в Киевской области в подобном ценовом сегменте чаще всего нуждаются в дополнительных вложениях.

