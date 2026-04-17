Найдешевші будинки в Київській області цікавлять покупців, які шукають максимально доступні варіанти для дачі або постійного проживання.

Найдешевші будинки в Київській області можна знайти на платформі OLX.

На ринку з’явився варіант сучасного компактного житла площею 54 м², яке позиціонують як повністю готове до заселення.

Йдеться про невеликий будинок із продуманим внутрішнім простором, де передбачено окрему спальню, кухонну зону та санвузол. Власники підкреслюють, що приміщення світле завдяки великим вікнам і високій стелі.

Інтер’єр виконаний у простому сучасному стилі без зайвих деталей. Будинок пропонують як уже укомплектований варіант, який можна встановити і використовувати одразу після придбання.

Окрім цого, на ринку доступна пропозиція дачної нерухомості в Чепеліївці за 48 000 грн. Ділянка має площу близько 12 соток. На території розташований невеликий дерев’яний будиночок та додаткові господарські елементи.

Об’єкт виглядає скоріше як варіант для сезонного використання або поступового облаштування під власні потреби.

Попри скромні розміри, він розташований у тихій місцевості, що може бути важливим фактором для покупців, які шукають спокій за межами міської метушні.

Ще одне оголошення - будинок в селі Горностайпіль Вишгородського району за 99 тисяч гривень. Загальна площа об’єкта становить 28,7 м², а земельна ділянка охоплює 16 соток.

Житло дерев’яне і потребує завершальних робіт, проте вже має підключені базові комунікації, зокрема електропостачання та газ, а також централізоване водопостачання, яке виведене у двір.

Дістатися до Києва можна приблизно за 104 км, також є транспортне сполучення у вигляді маршруток, які курсують кілька разів на день.

Найдешевші будинки в Київській області в подібному ціновому сегменті найчастіше потребують додаткових вкладень.

